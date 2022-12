La prima volta di un rettore siciliano

2' DI LETTURA

MESSINA – Il vertice della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) parla siciliano. Salvatore Cuzzocrea, 50 anni, rettore dell’Università di Messina è stato eletto presidente della Conferenza. Si tratta della prima volta per un rettore di un ateneo siciliano alla guida della Crui, a seguito dell’elezione da parte dell’assemblea dei rettori.

“Ripartire dalla ricerca”

“Sono un ricercatore – ha detto Cruzzocrea – prestato al mestiere di rettore e ora a quello di presidente della Crui ed è da lì che secondo me bisogna ripartire. Dalla ricerca italiana, che non teme confronti a livello internazionale e dai giovani, prima studenti e poi ricercatori, che la rendono ciò che è con dedizione e coraggi . Sono convinto che a partire da questi due pilastri (ricerca e giovani) la Crui potrà rinforzare il proprio ruolo di interlocutore prioritario delle istituzioni chiamate a guidare il Paese attraverso questi anni cruciali che accompagnano la fine della pandemia e la gestione emergenziale del conflitto in Ucraina”.

“L’Università al centro”

Cuzzocrea ha poi aggiunto: “Quando parlo di istituzioni non intendo solo il governo e il ministero dell’Università, nostri interlocutori naturali, ma anche tutti gli altri organismi pubblici e privati che non possono più fare a meno delle competenze e delle conoscenze che solo l’università può mettere a disposizione”.

Gli auguri di Schifani

A Cuzzocrea sono giunti gli auguri da parte del governatore siciliano Renato Schifani: “Il mio apprezzamento e l’augurio di buon lavoro al ‘magnifico’ Salvatore Cuzzocrea, eletto alla presidenza della Crui”, ha affermato Schifani. “Un incarico prestigioso e di grande responsabilità che, sono certo, onorerà nel migliore dei modi, adoperandosi per la crescita di tutto il sistema universitario italiano – ha aggiunto -. Da un siciliano al vertice dell’organo che riunisce i rettori degli atenei di tutto il Paese ci attendiamo anche una grande attenzione alle realtà del Sud e della nostra Isola in particolare, affinché i nostri atenei possano essere sempre più qualificati e competitivi in un quadro internazionale, che pone la Sicilia sempre più come piattaforma strategica del Mediterraneo, sia nell’economia sia nella formazione”». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, complimentandosi con il rettore dell’Università di Messina, eletto presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane”.