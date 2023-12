“La Sicilia ha fatto crack”, da Casa Professa in marcia fino all’Ars

La manifestazione

PALERMO- “La Sicilia ha fatto crack!”. Questo il titolo che accompagna la manifestazione per l’approvazione del DDL “Dalla dipendenza all’interdipendenza” programmata per oggi a Palermo e indetta dal Coordinamento Riduzione Del Danno e Prevenzione Dei Rischi.

“L’obiettivo principale del Coordinamento – si legge in una nota – è lavorare per far sì che nascano risposte concrete e funzionali per coloro che vivono direttamente o indirettamente dinamiche legate alle dipendenze. Per questo il 5 dicembre alle ore 15:00, con ritrovo presso piazza Casa Professa, organizzeremo una manifestazione per far approvare il DDL ‘Dalla dipendenza all’interdipendenza’. Durante questa giornata ricorderemo anche il giovane Diego Mancuso, ad un anno dalla sua scomparsa. Il corteo si concluderà davanti all’Ars.