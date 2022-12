La Sicily BVS supera agilmente la Tonno Callipo Vibo

Il 2022 dei siciliani termina con una vittoria

VILLAFRANCA – Chiude in bellezza la Sicily BVS f.lli Anastasi che, nell’ultimo confronto dell’anno solare, supera agilmente la Tonno Callipo Vibo. 3 – 0 (25-17 / 25-12 /25-13) il risultato di una gara che doveva anzitutto tornare utile al recupero dei centrali Gianluca Schipilliti e Filippo Porcello – strappo muscolare per il primo e problema alla spalla per il secondo – e dell’opposto Emanuele Corso – guai al ginocchio per lui -consentendo loro di riposare a vantaggio degli atleti meno impegnati in questo primo scorcio di stagione. Incamerati, al tempo stesso, punti preziosi in vista della seconda e decisiva fase della regular season.

Sestetto iniziale con Maurizio Schifilliti in regia, Rizzo e Cucca centrali, opposto Pugliatti, Princiotta e Mazza schiacciatori. Gara indirizzata al meglio sin dalle battute iniziali e sempre rimasta in mano dei padroni di casa che non hanno mai corso pericoli in grado di mettere davvero in discussione il risultato finale. Buona la prova anche di Sulfaro e Mastronardo, subentrati durante il match.

A fine gara, le dichiarazioni del libero Riccardo Germanà: “ Tre punti molto importanti che ci permettono di mantenere una posizione alta in classifica. Ci aspetterà un inizio di 2023 molto competitivo, ma – grazie a questa vittoria – saremo lì, pronti sempre a lavorare in palestra per riuscire a dare il massimo”.

È stata anche l’occasione per tracciare un primo bilancio della stagione sin qui disputata. Fondamentale l’apporto del subentrante coach, Valerio Vermiglio, nel correggere in corsa alcuni aspetti in grado di far esprimere al meglio il potenziale dell’organico.

Ai microfoni dell’ufficio stampa societario, Nelly Mazzulla, dirigente del club messinese della costa tirrenica: “È stato un inizio un po’ turbolento; nelle prime gare abbiamo racimolato solo tre punti. Pochissimi gli allenamenti di qualità alle spalle per arrivare poi ben preparati in campo. Fortunatamente abbiamo cambiato il tecnico e siamo cresciuti tantissimo. Le gare sono lo specchio degli allenamenti; se ci si allena bene, si fa poi bene in campo. Bravo a Valerio e bravi gli atleti a seguirlo. Adesso, la situazione si sta evolvendo nella direzione giusta. Ci ritroviamo a tre punti dalla seconda in classifica e, nel girone di ritorno, ci aspettiamo di accorciare le distanze dal vertice. La prima è abbastanza distante, ma sicuramente cercheremo di raccogliere più punti possibili sebbene adesso – sono convinta – le gare che ci aspetteranno saranno ancora più ostiche. Importante sarà partire col piede giusto già dal prossimo incontro che sarà davvero tosto”.

Appuntamento fissato al “PalaCampagna” di Saponara, domenica 8 gennaio 2023, inizio ore 17:00: innanzi la temibile Diper Jolly 5Frondi. All’andata, in terra calabra, fu sconfitta al tie-break.