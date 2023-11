Stabilizzazione Asu, emendamento bipartisan alla Finanziaria

Pace è il primo firmatario

PALERMO – Il capogruppo della Dc all’Ars, l’onorevole Carmelo Pace, è il primo firmatario dell’emendamento presentato alla Finanziaria regionale per stabilizzare il personale alle Attività socialmente utili (Asu), come si legge in una nota.

“Meno precarietà per i lavoratori”

“L’emendamento alla Legge Finanziaria – ha detto Pace – prevede lo stanziamento dei fondi necessari per la stabilizzazione del personale precario per il prossimo triennio. Gli enti pubblici potranno, grazie al contributo regionale, assumere il personale Asu inserito nell’apposito elenco. I lavoratori, dunque, avranno finalmente la possibilità di uscire dal precariato e di garantire serenità economica alle loro famiglie”.

Emendamento bipartisan

Un emendamento bipartisan, dato che è stato proposto sia dai deputati del centrodestra che da quelli del centrosinistra. Oltre alla firma di Pace, infatti, ci sono state quelle di Abbate della Dc, Laccoto e Caronia della Lega, Leanza del PD, Pellegrino e Lantieri di Forza Italia, De Luca dei Cinque Stelle e Zitelli e Galluzzo di Fratelli d’Italia.