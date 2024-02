La strage di Altavilla Milicia, l’ora del lutto: “Siamo in ginocchio”

Il dolore dopo il massacro

ALTAVILLA MILICIA (PALERMO) – Altavilla è ‘in ginocchio’, come dice Pino Virga, amministratore attento alle esigenze di tutti. La strage che si è legata al nome innocente di questo accogliente paese costiero non potrà mai essere dimenticata. Nessuno, del resto, vorrebbe. Le persone vogliono reagire, come hanno dimostrato venerdì sera con una fiaccolata partecipatissima. Intanto, la cronaca propone un viaggio nell’orrore sempre più atroce, con i particolari di un eccidio folle. Ma Altavilla Milicia vuole rialzarsi in piedi. Anche con la grande partecipazione alla camera ardente. Questa è l’ora del lutto.

“Comunità in ginocchio”

“La comunità è in ginocchio davvero, le ferite resteranno non potremmo dimenticare questo orrore, dobbiamo guardare avanti e tornare a vivere. Il Comune ovviamente è vicino alla famiglia dal punto di vista emotivo e dal punto di vista materiale. Nelle prossime settimane quando saranno restituite le spoglie di Antonella Salamone organizzeremo un altro momento di condivisione”. E’ quanto afferma il sindaco Pino Virga davanti alla camera ardente ad Altavilla Milicia per ricordare le vittime della strage dello scorso 11 febbraio in cui sono stati uccisi il piccolo Emanuel di 5 anni, il fratello Kevin di 16 anni e la mamma Antonella Salamone. Per il delitto sono in carcere Giovanni Barreca, la figlia di 17 anni e due conviventi Sabrina Fina e Massimo Carandente.

“Comunità colpita”

Nella camera ardente allestita dal Comune è arrivato il comandante della stazione di carabinieri di Altavilla Ettore Cannabona. “In questa fase è bene fare silenzio e la comunità è rimasta molto colpita da quanto successo – ha detto il maresciallo -. Ha toccato chi è intervenuto e quanti hanno dovuto subite tutto questo. Ero dentro la casa, ed è meglio non dire nulla. Scene forti e toccanti”.

“Abbiamo bisogno di Dio”

In quella camera ardente che raccoglie le spoglie di un massacro c’è l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. “Dobbiamo diffidare da quelli che dicono di essere guaritori o santoni, diffidiamo tutti. Ma è anche il segno di una fragilità mentale e la conseguenza forse di un’impostazione che noi occidentali ci siamo dati. Abbiamo rinunciato al vero volto di Dio e altri rischiano di prendere il sopravvento – ha detto l’arcivescovo -. Oggi dopo tutto questo abbiamo ancora bisogno di Dio”.

L’invito alla preghiera di Lorefice

L’arcivescovo Lorefice, in un messaggio, invita alla preghiera: “Chiedo che in questi giorni nella nostra Arcidiocesi, specialmente durante l’Eucaristia, si preghi per le vittime della strage di Altavilla Milicia: Antonella, Kevin e Manuel e per i genitori e i parenti di Antonella; per il pentimento e la conversione a Dio dei responsabili di questa assurda atrocità che ancora una volta ci ha posto dinnanzi a vite in macerie, ai cumuli del disagio sociale e delle fragilità umane, terreno fertile per i nuovi seduttori del fanatismo religioso che profanano il Volto e il Nome Santo di Dio, lento all’ira e grande nell’amore. Si elevino preghiere anche per la comunità di Altavilla Milicia fortemente provata e attonita dinnanzi a tanta violenza consumatasi in una casa e in una famiglia della Città. Impegniamoci tutti per una convivenza umana pacifica, fraterna e giusta, sul fondamento della cura reciproca e della solidarietà, perché non avanzi l’iniquità e non si raffreddi l’amore nei cuori di molti”.

Lo sgomento dei presenti

“Ho detto a mia figlia che Emanuel è partito via. Si trova in un altro comune in Italia. E’ dovuto andare via perché il papà aveva trovato un altro lavoro. Che potevo dire a mia figlia di cinque anni”. Così una testimonianza, citata dall’agenzia Ansa. “Ho letto quanto hanno fatto al bambino, al fratello e alla mamma – aggiunge in lacrime la donna – Sevizie e torture. E’ impossibile tutto quello che è stato fatto non si può accettare tanta violenza”. Sono davvero tanti quelli che hanno voluto dare l’ultimo saluto a due fratelli Emanuel e Kevin. “Abbiamo tanta rabbia – dice un’amica della famiglia di Antonella Salamone la donna uccisa insieme ai suoi figli – Noi abbiamo figli e ai nostri figli ci teniamo. Noi vogliamo giustizia, ma di giustizia non ne vediamo”. (segue servizio completo)