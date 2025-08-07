La Trinità di Stamina confiscata e consegnata all’Abatellis di Palermo

La cerimonia con il comandante del nucleo tutela patrimonio artistico dei carabinieri e l'assessore ai Beni culturali

PALERMO – Nella sede del Museo Regionale “Abatellis” di Palermo, il Comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Palermo ha consegnato all’Assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana il dipinto su tavola “Trinità”, attribuito a Gherardo Stamina (1354-1413). L’opera è stata confiscata dai militari a Ventimiglia e faceva parte di una collezione privata vincolata.

L’esito positivo dell’attività d’indagine è il frutto del coordinamento della Procura della Repubblica di Palermo e della collaborazione esistente tra il Nucleo Carabinieri TPC di Palermo e gli Enti di tutela dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

La vicenda giudiziaria scaturiva dalla tempestiva segnalazione da parte dell’Ufficio Esportazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo su alcune irregolarità documentali relative all’opera. Gli approfondimenti sviluppati in sinergia dal Nucleo Carabinieri TPC di Palermo e dal Reparto Operativo del Comando Carabinieri TPC di Roma, certificavano l’avvenuta esportazione illecita all’estero del prezioso dipinto, facente parte di una collezione privata vincolata, venduto per la somma di 500.000 euro circa a un gallerista d’arte estero, estraneo ai fatti.

Discepolo di Antonio Veneziano, secondo le fonti storiche lo Starnina soggiorna in Francia e in Spagna, certamente a Toledo e a Valencia dove, forse lavorando in sodalizio con artisti iberici, ha modo di apprendere i modelli figurativi del gotico internazionale, che divulgherà poi a Firenze ottenendo un notevole successo, come dimostrano le importanti commissioni ricevute. In particolare verranno ricondotti alla formazione spagnola il caratteristico raffinato trattamento dei decori tessili e il ricercato cromatismo dei particolari, che si coniugano alla grandiosità scultorea delle figure, ben collocate nello spazio con ampi e solidi panneggi, da ricondurre alla formazione in patria. Lo Starnina ebbe, dunque, un ruolo fondamentale nello sviluppo della cultura artistica fiorentina, innestando sulla tradizione della monumentalità giottesca il nuovo e prezioso linguaggio gotico caratterizzato dall’attenzione minuziosa ai particolari, ampie dorature e colori brillanti, come si apprezza in particolare nei cangiantismi dei serafini della tavola.

“Esprimo un vivo e sentito plauso al Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo per i traguardi raggiunti in questi anni nella tutela e valorizzazione del nostro patrimonio culturale – ha detto l’assessore ai Beni culturali Scarpinato: risultati straordinari, frutto di un lavoro encomiabile, portato avanti con dedizione, competenza e spirito di servizio. Non ultimo l’eccezionale operazione che ha consentito di restituire alla pubblica fruizione un’opera di straordinario valore storico e artistico. La consegna di questa tavola rappresenta non solo un rilevante recupero per nostro patrimonio, ma anche la dimostrazione concreta dell’efficacia del lavoro sinergico tra le Istituzioni”.

“Siamo onorati e orgogliosi di questa assegnazione che, ancora una volta, testimonia la proficua collaborazione interistituzionale tra il nostro Assessorato, la Procura ed i Carabinieri del TPC, a tutela delle opere d’arte. Dipinti con questo non appartengono solo a un museo, ma all’intera collettività, che ha il diritto di conoscerli, ammirarli e custodirli”.