La Vardera: “Immorale spendere soldi pubblici per i manifesti di Antonini”

"Non è una questione di legalità, ma morale ed etica"

TRAPANI – “Utilizzare soldi pubblici per voli di una squadra privata o per manifesti con la faccia di Valerio Antonini affissi all’aeroporto è una scelta inopportuna, oserei dire immorale”. Lo ha ribadito oggi a Trapani il deputato regionale Ismaele La Vardera, intervenendo in conferenza stampa sul contributo di quasi 300 mila euro assegnato lo scorso anno al Trapani Calcio.

I fondi utilizzati per le trasferte e i cartelloni pubblicitari

I fondi regionali, destinati al progetto “Trapani Invittissima”, avrebbero dovuto promuovere la Sicilia attraverso l’attività sportiva del club granata, militante in Serie C. Secondo quanto denunciato da La Vardera, però, le risorse sarebbero state utilizzate in maniera diversa: trasferte con voli charter, vitto e alloggio, fino a un cartellone pubblicitario per la campagna abbonamenti 2024/25 esposto all’aeroporto di Trapani e con protagonista lo stesso Antonini che ha poi fondato un movimento politico.

“Vogliamo chiarezza”

“Non è una questione di legalità – ha precisato – nessuno mette in dubbio che l’operazione possa essere legittima. È una questione morale ed etica. Parliamo di soldi dei siciliani. Per questo ci siamo rivolti alla Corte dei Conti e attendiamo che venga fatta chiarezza”.

Il deputato ha inoltre sollevato dubbi sulla stessa legittimità dell’operazione, sottolineando che Roberto Schifani, figlio del presidente della Regione, collabora come consulente generale con la società guidata da Antonini.

Nel corso dell’incontro, La Vardera ha anche annunciato l’ingresso nel movimento “Contro Corrente” di Andrea Genco, vicepresidente del consiglio comunale di Trapani, eletto alle scorse elezioni nella lista civica dell’ex assessore allo Sport Lele Barbara, che si è dimesso la scorsa settimana in polemica con il sindaco Giacomo Tranchida. “Entriamo in consiglio comunale con spirito critico verso l’amministrazione – ha aggiunto – valuteremo punto per punto, ma tra Antonini e Tranchida non abbiamo dubbi: scegliamo Tranchida”.