La Vardera: “Minacce dai vetturini che dicono di essere mafiosi”

E' poi scattato il sequestro della carrozza abusiva
PALERMO
di
PALERMO – “Sembra che Palermo non abbia via d’uscita: l’abusivismo è ovunque. Oggi ho visto una carrozza abusiva con dei passeggeri a bordo. Ho chiesto l’intervento della polizia municipale che ha poi sequestrato il mezzo, ma la cosa assurda è che è servita la Polizia di Stato, considerato che a un certo punto i vetturini mi hanno minacciato dicendo ‘non abbiamo paura del carcere, sappiamo dove sta tuo padre’. Ma la cosa peggiore è che mi hanno detto chiaramente di essere mafiosi: ‘Noi mafiosi siamo’.

“Superato ogni limite”

Lo dice il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera. “Davanti a queste parole – aggiunge – ho chiesto ai vigili di mettere tutto nero su bianco. Oggi si è superato ogni limite, è necessario che il prefetto intervenga, che lo Stato si faccia sentire. Ho mandato una missiva urgente sia al prefetto che al questore e se non vedrò alcuna azione da parte loro, sono pronto a predisporre un sit-in permanente. La mafia va combattuta, dai cittadini e soprattutto dalle istituzioni”. 

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
