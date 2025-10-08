La vittima dello stupro di gruppo al Foro Italico denunciata per minacce

Avrebbe inseguito l'ex fidanzato con un coltello

PALERMO – Asia Vitale, la ventunenne vittima dello stupro di gruppo al Foro italico di Palermo, è stata denunciata per minacce. Ieri sera avrebbe inseguito un ex fidanzato per strada nel Comune dove vive in provincia di Monza Brianza.

Alcuni cittadini hanno assistito alla scena

Sono stati alcuni cittadini che hanno assistito alla scena a chiamare i carabinieri. Una volta giunti sul posto hanno chiesto alla ragazza di aprire lo zainetto, dove sarebbe stato trovato il coltello.

Abbiamo contattato lo storico avvocato di Asia, Carla Garofalo, per una replica. Il legale ha spiegato di avere da tempo deciso di non assistere più la ragazza. Alla base della scelta le divergenze di vedute e di comportamento successivi alla sentenza di condanna dei sei giovani imputati per lo stupro di gruppo di due anni fa.

Per tutti, tranne per uno, la condanna è ormai definitiva. La ragazza ha preso contatti con un nuovo legale che è in attesa di ricevere gli atti e solo dopo interverrà sulla vicenda

Il profilo su Onlyfans

Di Asia si conosce l’identità per le tante interviste televisive sui fatti di Palermo e per il profilo recentemente aperto sulla piattaforma a pagamento per adulti Onlyfans.

La 21enne ha raccontato per ultimo a Giuseppe Cruciani nel programma “La zanzara” su Radio24 di aver aperto il profilo su Onlyfans dopo essere stata abbandonata dalla famiglia. Ha lavorato come cameriera in un albergo, ma si è resa conto che con lo stipendio era difficile andare avanti. Da qui l’idea di OnlyFans che per lei potrebbe anche diventare la principale occupazione.