Lacrime per l’ex poliziotto morto in un incidente a Monreale

Michele Logiurato era stato nominato Cavaliere della Repubblica nel 2000

MONREALE (PALERMO) – Aveva dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia. “Amava i suoi nipotini, era un uomo sempre sorridente e pieno di energia”, dice chi lo conosceva. A Monreale è un giorno di dolore per Michele Logiurato, il 74enne che nel tardo pomeriggio di ieri, 1 dicembre, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla circonvallazione.

Le indagini

Logiurato era alla guida di una Fiat Cinquecento X quando, per cause ancora da accertare, ne ha perso il controllo finendo contro un’auto parcheggiata e poi ribaltandosi. E’ morto sul colpo: non si esclude possa essere stato colto da un malore alla guida.

Era Cavaliere della Repubblica

La notizia ha colpito profondamente la comunità, dove l’uomo era molto conosciuto. Il 74enne era un poliziotto in pensione e il 2 giugno 2000, con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, era stato nominato Cavaliere della Repubblica. “Una persona per bene – in tanti lo ricordano sui social – avevamo lavorato insieme. Sempre disponibile, affabile, parlava sempre della sua famiglia. Quello che è successo ci addolora molto”.

L’incidente di madre e figlia

Una comunità, quella di Monreale, già in lacrime per la morte di Valeria Di Giorgio e della madre Angelica Ganci, vittime di un altro terribile incidente, in questo caso sulla Palermo-Sciacca. Tre giorni fa le due donne stavano tornando a casa, a Pioppo, dopo essere state in ospedale per una visita. Poco prima dello svincolo di Altofonte, lo scontro con l’auto su cui si trovavano due giovani di San Giuseppe Jato, rimasti gravemente feriti.