“Ladra ancora in azione, mi ha rubato il computer”

La denuncia via social di una ristoratrice

PALERMO – La ladra dei cellulari, ma anche di tablet borse e portafogli, torna all’opera nei locali di Palermo. Questa volta la vittima è stata la proprietaria del ristorante vicino piazza Borsa ‘Osteria Ballarò’, che scrive su Facebook: “Questa s*** mi ha rubato il pc. È sempre lei. Arrestata e tornata in libertà. Chiunque la veda chiami la polizia per favore”.

Nel giugno scorso il gip aveva accolto l’istanza presentata dall’avvocato della ragazza di 27 anni,

accusata di essere la autrice di una lunghissima lista di furti avvenuti all’interno di locali, pub e ristoranti nel capoluogo siciliano. La ragazza, arrestata nella primavera scorsa, dopo due mesi trascorsi al Pagliarelli, è stata trasferita in una comunità.

La notorietà della giovane arriva circa un anno fa, quando alcuni imprenditori locali hanno iniziato a postare sui social i filmati delle loro telecamere a circuito chiuso in cui ritraevano la ragazza mentre rubava. Le settimane passavano e la lista dei colpi si allungava. “Ormai sappiamo tutti chi è, perché non la arrestano?”, chiedevano alcuni commercianti. Dopo aver raccolto tutte denunce, gli agenti dei commissariati Libertà, Zisa-Borgo Nuovo e Oreto-stazione hanno organizzato un servizio mirato riuscendo a rintracciare la ragazza per la quale è stato emesso un provvedimento urgente in cui le venivano contestati circa trenta episodi a cui si aggiungono altri procedimenti. Ma a quanto pare è di nuovo libera per le strade di Palermo.