Preso di mira un distributore

Ladri in azione al Liceo delle Scienze umane e linguistico Danilo Dolci. Qualcuno si è introdotto nell’edificio in via Natale Carta (ex via Fichidindia) e ha rubato le merendine e i soldi del distributore automatico. Non è la prima volta che la scuola riceve la “visita” di ladri e vandali. Sull’episodio indagano i carabinieri.