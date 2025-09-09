Ladro acrobata in via Libertà: ma trova la polizia sotto il balcone

Arrestato un uomo di 45 anni

PALERMO – Un ladro acrobata tenta il furto in un appartamento di via Libertà. Ma ad attenderlo sotto il balcone trova i poliziotti. Arrestato un 45enne. A compiere l’arresto una pattuglia che ha raccolto la preziosa segnalazione di alcuni passanti, testimoni, in piena notte, dell’arrampicata di un ladro acrobata al primo piano di un edificio della zona di via Libertà.

Quando i poliziotti sono giunti sul luogo segnalato, dall’esterno del prospetto principale non era visibile alcun elemento che facesse sospettare la presenza di estranei. In realtà, il ladro, che aveva già compiuto un raid nell’appartamento al primo piano, stava cercando di scendere scavalcando la finestra di un prospetto laterale dell’edificio. Agli agenti è bastato girare l’angolo per notarlo penzoloni sul muro con uno zaino sulle spalle contenente la refurtiva, un pc portatile e alcuni oggetti di bijotteria.

L’uomo è velocemente ritornato nell’appartamento, è uscito dalla porta principale e, consapevole di non potere fuggire su strada, ha raggiunto il vano ascensore in cima all’edificio cercando rifugio sul tetto della cabina ascensore. Mentre alcuni agenti sorvegliavano la strada, altri poliziotti lo hanno raggiunto e arrestato. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario ed il provvedimento di arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.