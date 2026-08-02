L’aereo turistico precipitato in Perù, ecco i nomi delle vittime

Resa nota la lista passeggeri

LIMA – L’aereo turistico precipitato in Perù aveva a bordo 13 persone, undici turisti e due piloti. Ecco chi erano le vittime.

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Secondo la radio locale Rpp, che ha ottenuto la lista dei passeggeri, i turisti deceduti sono Elena Sala (58 anni), Matteo Gianturco (24 anni), Lorenzo Angelucci (24 anni), Massimo Angelucci (58 anni), Cristina Maria Bianco (57 anni), Paolo Gianturco (59 anni) e Pietro Gianturco (18 anni). Le altre vittime sono i tedeschi Andreas Hofmann (78 anni) e Gertrud Maria Hofmann (77 anni) e gli spagnoli Alfredo Aviles Muñoyerro (52 anni) e Ana Isabel Sánchez Muñoz (52 anni) e due membri dell’equipaggio peruviani: Americo Alejandro Salazar Cuellar e il copilota come Irenka Del Carpio Guanilo.

Sul tragico incidente è stato aperto un fascicolo dalla Procura peruviana: il procuratore provinciale Hugo Umiña, scrivono i media locali, si è recato subito sul posto e ha ordinato la rimozione dei corpi. Le salme, aggiunge la radio peruviana, saranno trasferite all’obitorio “per l’identificazione e la successiva restituzione ai familiari”. Ciò avverrà in coordinamento con l’équipe dell’Istituto di medicina legale.