L’aeroporto di Palermo aderisce alla giornata “M’illumino di meno”

L'iniziativa per il risparmio energetico e lo stile di vita sostenibile

PALERMO – L’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo aderisce alla ventesima edizione di “M’illumino di meno”, la giornata nazionale dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili, promossa da Rai Radio2. Oggi, nello scalo aereo palermitano, impegnato nel programma internazionale per la riduzione delle emissioni di CO2 in ambito aeroportuale, si terranno una serie di iniziative per sensibilizzare passeggeri e operatori aeroportuali sul tema del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. In particolare, oltre allo svolgimento di una sessione formativa per il personale aeroportuale in materia di mobilità sostenibile, a cura dei professori Giovanna Marchionni e Paolo Gandini del Laboratorio Mobilità e Trasporti del Politecnico di Milano, all’interno del terminal presso le scale mobili e gli ascensori sono stati apposti appositi adesivi per disincentivarne l’utilizzo, mentre sui ledwall delle varie sale del terminal verrà proiettato il video istituzionale dell’evento nazionale, con il coinvolgimento degli stakeholders aeroportuali che spegneranno le luci in alcuni momenti della giornata.

“Abbiamo aderito a questa iniziativa perché sappiamo bene che i comportamenti virtuosi in materia di risparmio energetico sono un imperativo categorico per il futuro del pianeta e quello dei nostri figli, i viaggiatori di domani – dice Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo -. Soltanto attraverso comportamenti sostenibili, piccoli gesti contro lo spreco energetico, riusciremo a garantirci standard di vita equi, solidali e improntati al rispetto dell’ecosistema. Al Falcone Borsellino stiamo lavorando per migliorare le nostre performance di contenimento energetico – conclude Burrafato – Iniziative come ‘M’illumino di meno’ servono a creare sensibilità e attenzione verso un tema fondamentale e irrinunciabile”.

Di seguito il decalogo di M’illumino di meno 2024 per il risparmio energetico e per uno stile di vita sostenibile:

1. Spegni e fai spegnere le luci di casa tua, del tuo ufficio, del tuo condominio e del tuo comune.

2. Prepara una cena antispreco in famiglia o nel tuo ristorante: con ricette svuota-frigo, alimenti a basso impatto ambientale, pasta cotta a fuoco spento (alla “Parisi”, per intenderci!).

3. Rinuncia all’auto: cammina, pedala, usa i mezzi pubblici o la mobilità condivisa.

4. Organizza un’attività di sensibilizzazione sui temi dell’efficienza energetica e del cambiamento climatico: parlane con i tuoi studenti, con i colleghi, con i clienti…

5. Pianta alberi, piantine, fiori.

6. Metti in circolo gli oggetti che non usi più, per esempio con uno swap party.

7. Condividi per risparmiare: il viaggio in auto, il wi-fi…

8. Organizza un evento non energivoro: un concerto in acustico, uno spettacolo alimentato dalle pedalate del pubblico, una partita al buio, una serata di osservazione astronomica.

9. Fai un gesto sostenibile per l’ambiente in cui abiti o lavori: sbrina il frigorifero, applica il rompigetto ai rubinetti, installa una casetta per i pipistrelli…

10. Indossa un maglione pesante e abbassa il riscaldamento!

Si tratta di facili gesti quotidiani che, se adottati da tutti, consentono di dare un enorme contributo alla lotta contro i cambiamenti climatici.