Lagalla: “Il 2023 sarà all’insegna del cambiamento e della rinascita”

Il primo cittadino ha ringraziato chi ha lavorato durante la sera del concerto di capodanno e per la realizzazione dello stesso

1' DI LETTURA

PALERMO – “Lo spettacolo di Capodanno ha riacceso Palermo e ha segnato l’inizio di un anno all’insegna del cambiamento e della rinascita, soprattutto dopo la lunga pausa legata alla pandemia. Un successo che è frutto di mesi di duro lavoro e del grande impegno dell’Assessorato alle culture e dell’amministrazione tutta. Abbiamo già dimostrato di poter cambiare la città ed è con perseveranza e coerenza che affronteremo tutto il 2023”. A dichiararlo è il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

“Per questa grande festa, che ci ha permesso di accogliere il nuovo anno in piazza Politeama, il mio ringraziamento – aggiunge il sindaco – va agli artisti e agli organizzatori della manifestazione. Un plauso particolare alle forze dell’ordine, alla questura e alla prefettura, ai carabinieri, ai vigili del fuoco, alla protezione civile, alla croce rossa, alla polizia municipale, che hanno fatto sì che lo spettacolo si svolgesse in sicurezza. E ancora grazie ai tanti Uffici comunali e alle partecipate, che hanno reso possibile questo momento di allegria e spensieratezza. Alla Rap, in modo particolare, che ha gestito in modo efficiente il servizio di pulizia, consentendo alla città di svegliarsi all’indomani del concerto con la piazza pulita. E, infine – ha concluso il sindaco – , ringrazio le migliaia di cittadine e di cittadini palermitani, che hanno assistito allo spettacolo con grande compostezza: a loro principalmente va il mio più sincero augurio di buon anno”.