Lagalla: “Palermo città complessa, per amministrare serve competenza”

“A differenza di chi millanta conoscenze per me parlano i fatti“

PALERMO – “Viviamo in una città complessa, così come i suoi problemi. Le elezioni si giocheranno sul piano della competenza. E competenza significa saper fare, perché già si è dimostrato di aver fatto. Serve un voto utile. A differenza di chi millanta conoscenze e competenze, per me parlano i fatti. Ho risanato le casse dell’università di Palermo, salvato la sanità siciliana – mai commissariata – e speso tutti i fondi regionali dell’istruzione. I numeri non mentono. Quando sono diventato rettore dell’Università di Palermo ho trovato un debito strutturale annuo di oltre 38 milioni di euro. Al termine della mia esperienza ho lasciato un utile d’esercizio di circa 17 milioni di euro. Senza mai ricevere alcuna contestazione contabile o di altra natura”. Così il candidato sindaco di Palermo del centrodestra Roberto Lagalla, a margine di un’iniziativa elettorale a Mondello.