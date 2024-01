Lagalla, ultimatum a Rap: “Cambi entro l’estate o valuteremo alternative”

Il sindaco, ospite di Trm, parla di partecipate e infrastrutture

PALERMO – Le partecipate, le grandi infrastrutture, i cantieri del tram e del passante ferroviario, la movida e il Capodanno. Tanti i temi al centro dell’ultima puntata di “Agorà”, la trasmissione di Trm condotta da Giuseppe Rizzuto, che ha avuto come ospite il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, chiamato a rispondere alle domande dei giornalisti Tullio Filippone (Repubblica), Roberto Immesi (LiveSicilia) e Giancarlo Macaluso (Giornale di Sicilia) sulle sfide che nel 2024 attendono Palazzo delle Aquile.

Le partecipate

Le feste natalizie hanno lasciato cumuli di immondizia in numerosi quartieri della città, mentre sono in salita le trattative fra l’amministrazione comunale e i lavoratori sul rinnovo degli accordi di secondo livello in Rap. “Non possiamo legarci mani e piedi a un’azienda che, se entro l’estate non presenterà un piano industriale degno di questo nome, ci costringerà a prendere in considerazione altre ipotesi di lavoro – ha detto Lagalla -. Entro l’estate serve un incremento della raccolta differenziata, sono stati già trasferiti 6 milioni di euro a Rap, altri 21 lo saranno a breve. Come finanziare le nuove assunzioni? Se Rap smetterà di fare contratti di secondo livello al rialzo, potrà fare anche 400 assunzioni”.

L’ex rettore passa poi alle altre aziende: “Vanno salvati i livelli occupazionali, ma vanno pensate forme di partenariato pubblico-privato come già avviene in altre parti d’Italia. Entro pochi mesi tutte le aziende dovranno presentare il piano industriale, se alcune non raggiungeranno la sostenibilità dovremo immaginare altre soluzioni. Una holding che riunisca tutte le società? Impossibile al momento, le aziende hanno situazioni diverse e non possiamo correre il rischio che quelle in salute vadano gambe all’aria”.

Tram, al via i cantieri

Partiranno quest’anno i primi cantieri della linea C del tram che collega la tratta sulla circonvallazione con la stazione Orleans. “Abbiamo già aggiudicato la gara – ha spiegato il primo cittadino – ed entro la prima metà di quest’anno inizieranno i lavori della linea C che è quella razionalmente più necessaria. Immaginiamo anche un grande posteggio in zona Sampolo per lasciare l’automobile e muoversi con i mezzi”.

Ponte Corleone, nel 2025 il raddoppio

“Tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 avremo pienamente operativi sia il passante ferroviario che il primo lotto della chiusura dell’anello ferroviario, da Giachery a Politeama, affidandolo alle Ferrovie – ha annunciato Lagalla – mentre per il secondo lotto dovremo aspettare tra il 2028 e il 2029. Ed entro il 2025 raddoppieremo le due campate del ponte Corleone, sempre attraverso il commissariamento affidato ad Anas”.

I conti del Comune

“Abbiamo avuto bisogno di un anno e qualche mese per rimettere a posto i fondamentali della macchina comunale, se non avessimo riorganizzato gli uffici, reclutato 30 dirigenti, aumentato le ore del personale, approvato otto bilanci, chiuso il patto con lo Stato non avremmo avuto l’agibilità finanziaria ottenuta alla fine del 2023. Asfaltare una strada, aggiustare un marciapiede o potare un albero comporta costi che oggi possiamo coprire perché le risorse sono state rese disponibili”.

“Movida, chiederemo più agenti a Roma”

“Serve maggiore sinergia tra le forze presenti nel comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza – ha detto il sindaco – ma intanto il ministero dell’Interno ci ha autorizzato un contingente straordinario, piccolo ma significativo, di 30 agenti di polizia municipale che stanno facendo le visite mediche e saranno destinati a ulteriore controllo del territorio. Solleciteremo la disponibilità del ministero a poter implementare il nucleo di 30 vigili urbani e dal 15 gennaio entrerà in funzione la control room che è una delle più avanzate in Italia. Avremo telecamere in tutti i quartieri della città”.