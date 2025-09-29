Lagalla visita diversi quartieri della città con alcuni dirigenti

L'obiettivo è quello di mostrare cosa funziona e cosa necessita di un miglioramento

PALERMO – Questa mattina il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, con un veicolo del Comune accompagnato dai dirigenti delle società partecipate Rap e Reset, dal dirigente del settore Verde pubblico, da un funzionario delle Opere pubbliche e da un commissario del comando della polizia municipale, ha girato per vari quartieri e borgate della città: da via Sciuti allo Zen, passando per viale Strasburgo, San Lorenzo, viale dell’Olimpo, le borgate di Mondello, Partanna, Sferracavallo, fino a viale Regione Siciliana, via Ernesto Basile e la Stazione centrale.

L’obiettivo era mostrare di persona ai rappresentanti dell’amministrazione e delle aziende comunali ciò che “ogni giorno vedono i cittadini, tra ciò che funziona, ciò che si può migliorare e ciò che, invece, necessita di un intervento urgente”.

Spazzamento, abbandono dei rifiuti, cura del verde, manutenzione di strade e marciapiedi sono stati al centro dell’attenzione.

“Da tre anni percorro la città da sindaco, ma continuo a guardarla con gli occhi dei cittadini“, ha detto Lagalla.

“Oggi ho voluto portare con me i dirigenti del Comune, delle partecipate e della polizia municipale per far toccare con mano le criticità e i punti di forza. Solo così possiamo avere una visione condivisa, realistica e immediata delle priorità da affrontare, migliorando e perfezionando il programma già avviato dall’amministrazione”.

Con questo nuovo approccio operativo, il sindaco rafforza la volontà di un’amministrazione presente, partecipativa e trasparente. L’iniziativa sarà ripetuta con regolarità, coinvolgendo progressivamente anche altri quartieri, con l’obiettivo di costruire un piano d’intervento sempre più aderente ai bisogni della città, dice il Comune.

Federico: “Fondamentale coinvolgere le circoscrizioni”

“Accogliamo con favore l’iniziativa promossa dal Sindaco, che ha voluto coinvolgere direttamente i dirigenti comunali, le partecipate e la polizia municipale per osservare da vicino le condizioni dei nostri quartieri. È un segnale importante di attenzione verso la città e i suoi cittadini”, lo dice Giuseppe Federico, presidente della Seconda Circoscrizione.

“Come Presidente della Seconda Circoscrizione – ha aggiunto Federico – , ritengo fondamentale il nostro coinvolgimento in questi itinerari, soprattutto nelle periferie. L’amministrazione deve utilizzare la risorsa Circoscrizione, iniziare ad affidarsi alla conoscenza e all’esperienza di chi vive quotidianamente il territorio. Conosciamo palmo a palmo le strade, le criticità e le esigenze delle nostre comunità, e siamo pronti a collaborare come sempre per costruire soluzioni concrete”.

“Responsabilizzare i dirigenti e le aziende partecipate – ha concluso – è un passo nella giusta direzione. Non si può sempre attribuire al Sindaco il peso di ogni inefficienza quando la responsabilità si trova altrove. Questa è la strada giusta: ascoltare, coinvolgere e agire insieme per migliorare Palermo, partendo dai suoi quartieri”.