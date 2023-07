L’allarme di Coldiretti: ieri nel Nordest 24 tempeste di vento e grandine

Una tromba d'aria si è abbattuta nei boschi del Cadore, caduti centinaia di alberi

1' DI LETTURA

VENEZIA – Nelle Regioni del Nordest d’Italia si sono abbattute ieri, in un solo giorno, 24 tempeste di vento e grandine che hanno abbattuto boschi, scoperchiato edifici, stalle e malghe e danneggiato le coltivazioni. Il dato emerge da un’analisi della Coldiretti su dati dello European sever weather database (Eswd) in riferimento all’allerta gialla per il maltempo in Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Lombardia.

Una tromba d’aria si è abbattuta nei boschi del Cadore, abbattendo centinaia di alberi come era avvenuto per la tempesta Vaia. Cadute di alberi a causa del vento si registrano anche in val di Fassa e in alta val di Fiemme in Trentino, e anche in Friuli Venezia Giulia. “Molte aziende agricole – sottolinea Coldiretti – sono rimaste senza corrente elettrica a causa della caduta degli alberi sulle linee. Il maltempo si è abbattuto su città e campagne con abbondanti grandinate, che sono l’evento climatico avverso più temuto dall’agricoltura in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni in campo”.