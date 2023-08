Lampedusa, trasferimenti: l’hotspot dell’isola ‘respira’

Era al collasso

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Tregua di sbarchi a Lampedusa e l’hotspot ‘respira’. Sono 1.828, degli attuali 3.593 presenti nella struttura di primissima accoglienza, i migranti trasferiti dall’isola.

Hotspot quasi al ‘collasso’

La prefettura di Agrigento e la polizia stanno velocizzando i trasferimenti per alleggerire l’hotspot di contrada Imbriacola, che era arrivato quasi al ‘collasso’. Gli sbarchi sono diminuiti a causa del forte vento di maestrale e il mare agitato.

Impegnate anche le forze militari

A Lampedusa è già giunta la nave militare Mimbelli, che trasferisce 600 migranti ad Augusta. La motonave Galaxy è partita da Porto Empedocle per trasferire 500 perone. Altri 448 migranti viaggiano sulla nave Lampedusa, che dovrebbe attraccare a Cala Pisana e poi ripartire per Trapani. Quattro, inoltre, i voli militari con 70 migranti ciascuno, per un totale di 280, che sono trasferiti a Comiso, Pisa, Bari e Venezia.