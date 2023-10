Lampedusa, 381 persone all’hotspot: 44 i minori non accompagnati

Otto sbarchi nelle ultime 24 ore

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Sono 381, fra cui 44 minori non accompagnati, i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa dove ieri ci sono stati 8 sbarchi con un totale di 313 persone. L’ultimo approdo, in serata, è stato di 105 (3 donne e 5 minori) siriani, bengalesi, egiziani e pakistani che hanno sostenuto di essere salpati da Al Zawija in Libia pagando da 4 mila a 6 mila dollari a testa.

I trasferimenti

A soccorrere il barcone di 12 metri sul quale hanno fatto la traversata è stata la motovedetta Cp302 della guardia costiera. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, a metà mattinata la polizia scorterà 203 ospiti della struttura di primissima accoglienza al porto dove verranno imbarcati sul traghetto di linea Sansovino per Porto Empedocle.

Lo sbarco

Un barchino con 27 tunisini, fra cui 2 donne e 2 minori, è stato intercettato e bloccato da una motovedetta della guardia di finanza. Il gruppo, che ha riferito di essere salpato da Sfax, è stato già sbarcato al molo Favarolo di Lampedusa dove è in corso il triage sanitario. I migranti hanno raccontato d’aver pagato 5mila dinari tunisini per la traversata.