 Lampedusa, 48 migranti soccorsi in mare dalla Guardia di Finanza
Lampedusa, 48 migranti soccorsi in mare dalla Guardia di Finanza

Erano su un barcone di 10 metri proveniente dalla Libia
IMMIGRAZIONE
di
LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Quarantotto migranti, fra i quali un minore, sono stati salvati dalle motovedette V836 e V1104 della guardia di finanza, al largo di Lampedusa. Egiziani, sudanesi ed iracheni viaggiavano su un barcone di 10 metri. Hanno raccontato di essere partiti da Zawia, in Libia, ieri sera alle ore 22 e di voler raggiungere il Regno Unito.

Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola. Ieri sera era stato svuotato: i 160 ospiti presenti stamani sono sbarcati, con il traghetto di linea, a Porto Empedocle.

