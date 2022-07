Lampedusa, 600 migranti trasferiti a Porto Empedocle

All'hotspot sono presenti 1.183 ospiti, a fronte dei 350 posti disponibili.

1' DI LETTURA

LAMPEDUSA – La nave San Marco della Marina militare, con 600 dei migranti trasferiti dall’hotspot di Lampedusa, e’ arrivata alle 6.30 in rada di Porto Empedocle (Agrigento). A piccoli gruppi, i migranti vengono trasbordati sulle motovedette che fanno la spola da molo Todaro. Le persone vengono poi accompagnate nella nuova tensostruttura inaugurata a fine maggio scorso. Ultimate le operazioni la San Marco ripartirà per Lampedusa dove dovrà imbarcare altre 600 persone. Al momento, all’hotspot sono presenti 1.183 ospiti, a fronte dei 350 posti disponibili.

Aggiornamento

Sono circa 150, sui complessivi 600 che sono stati trasferiti con la nave San Marco della Marina militare, i migranti – tunisini per la maggior parte – che vengono caricati su un autobus e portati a piazzale Ugo La Malfa ad Agrigento. Si tratta di migranti che hanno l’ordine del questore di lasciare il territorio italiano entro 5 giorni. Gruppi che, di fatto, in questi minuti, si spostano verso la stazione ferroviaria centrale, alla ricerca di treni per il Nord. Tutti gli altri, ossia 450 persone, verranno invece dislocati – secondo un piano di smistamento varato dalla Prefettura – nei vari Cas siciliani e della penisola.