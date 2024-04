Lampedusa: altri tre sbarchi nella notte, hotspot di nuovo pieno

Ieri, in 24 ore, arrivate quasi 800 persone

LAMPEDUSA – Sono 145 i migranti giunti a Lampedusa dopo che durante la notte sono state soccorse tre barche salpate da Zuara e Tajoura in Libia. Ieri, nell’arco di 24 ore, sulla maggiore delle isole Pelagie, ci sono stati 20 sbarchi con un totale di 797 persone.

Sulle ultime tre carrette agganciate in ordine di tempo c’erano 57 bengalesi ed egiziani. I primi hanno riferito d’aver pagato da tre a ottomila euro per la traversata, i secondi invece 10mila dinari libici. Su un barcone di legno di 15 metri erano invece in 76 (due donne e dodici minori) originari di Bangladesh, Egitto, Siria e Palestina e sul terzo natante c’erano 12 bengalesi che hanno parlato di un costo di 12mila euro per il viaggio dal loro Paese di origine fino all’imbarco a Zuara e alla traversata. Tutti i nuovi arrivati sono stati già portati all’hotspot di contrada Imbriacola.

In totale, dopo gli ultimi sbarchi, sono 1.169 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa. Fra loro anche 121 minori non accompagnati. Per oggi, la prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, ha disposto il trasferimento di 640 persone: 340 con una nave dedicata perché in mattinata non c’è, essendo giornata di “riposo”, il collegamento con il traghetto per Porto Empedocle e 300 in serata con la motonave di linea. Ieri, con i traghetti per Porto Empedocle e un volo Oim per Bergamo, erano stati trasferiti 780 migranti.