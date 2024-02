Lampedusa, arrivati 40 migranti con un gommone e una barca di 5 metri

I due gruppi sono stati portati all'hotspot dove c'erano 144 ospiti

LAMPEDUSA – Quaranta migranti, con due diversi natanti, sono giunti nelle ultime ore a Lampedusa. In 22, con un gommone salpato da Teboulba in Tunisia, sono arrivati fino a Cala Pulcino dove sono stati rintracciati dai militari della guardia di finanza. Hanno riferito di essere salpati alle ore 23 di lunedì e di aver pagato 3mila dinari tunisini per la traversata.

La motovedetta Cp319 della guardia costiera ha invece soccorso una carretta di 5 metri, partita da Sidi Mansur in Tunisia, con a bordo 18 tunisini e bengalesi che hanno pagato invece da 3 mila a 6 mila dinari tunisini. I due gruppi sono stati portati all’hotspot dove, all’alba, c’erano 144 ospiti, fra cui 22 minori non accompagnati