Esplosione su barca di migranti, parla una sopravvissuta

La drammatica testimonianza di una donna che era sull'imbarcazione andata a fuoco il 21 ottobre. Sono morti due bimbi.

1' DI LETTURA

LAMPEDUSA – “A bordo dell’imbarcazione, tra le persone soccorse dai membri dell’equipaggio, non ho più visto mia cugina. C’era solo il suo piccolino, di tre anni, così ho capito che mia cugina era morta in mare, a causa dell’esplosione o annegata”.

Ha 20 anni, ed è della Costa d’Avorio, l’unica donna che ha saputo fornire delle indicazioni di valore ai poliziotti della Squadra Mobile che, coordinati dal procuratore capo facente funzioni Salvatore Vella, si sono occupati dell’inchiesta sull’incendio divampato lo scorso 21 ottobre su un barchino in navigazione verso Lampedusa, rogo che ha provocato la morte di due bambini di 10 mesi e 2 anni.

“Durante la traversata dopo molte ore di navigazione, la seconda notte di viaggio, ricordo che potevano essere le 3, 4 di mattina, mentre ci trovavamo in mare aperto, io stavo dormendo, sono stata svegliata da delle urla dei migranti. Dopo pochi secondi ho sentito un forte boato e sono stata scaraventata in mare. Fortunatamente so nuotare pertanto sono rimasta a galla nell’acqua, da lì vedevo l’imbarcazione in fiamme e persone che si buttavano a mare”.

“Poi a distanza vedevo galleggiare un giubbotto di salvataggio – ha raccontato – l’ho preso e l’ho indossato. L’imbarcazione in fiamme si allontanava da me, dopo un’ora le fiamme a bordo sono state spente, ma io ero troppo lontana per risalire. Sono rimasta in acqua per qualche ora fino a quando un peschereccio mi ha soccorso“. L’inchiesta della Procura è arrivata all’identificazione dei due presunti scafisti che sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto, già convalidato dal gip del tribunale di Agrigento Stefano Zammuto.