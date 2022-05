Lampedusa, emergenza senza fine: più di 800 persone all’hotspot

Altri due sbarchi. Barca ritrovata distrutta dal fuoco

Ore di continui sbarchi a Lampedusa. Altri due, con un totale di 88 persone, si sono appena registrati a Lampedusa: all’hotspot, gli ospiti salgono a 842. Lungo la strada di Ponente sono stati rintracciati 72 migranti, fra cui 5 donne e 6 minori, provenienti da Etiopia, Somalia, Egitto, Pakistan, Marocco, Libia e Sudan.

Imbarcazione distrutta dal fuoco

L’imbarcazione utilizzata, partita da Zuara in Libia, è stata ritrovata distrutta dal fuoco. Non è chiaro, se il natante di 10 metri sia stato appositamente incendiato dopo lo sbarco o se il fuoco si è innescato per cause accidentali. Sedici tunisini, partiti da Zarzis, sono stati invece rintracciati al porto di Lampedusa. Fra loro anche una donna e tre minori.