 Lampedusa, morta la bimba migrante morta dopo lo sbarco
Lampedusa, morta la bimba di sei anni ricoverata dopo lo sbarco

Le condizioni erano gravi, era ricoverata a Palermo
MIGRANTI
di
PALERMO – È stata dichiarata la morte cerebrale per la bambina di sei anni, originaria della Guinea, che era ricoverata in gravi condizioni all’ospedale dei Bambini di Palermo dopo la traversata insieme alla madre dalle coste africane fino a Lampedusa.

Era arrivata la notte tra giovedì e venerdì 8 agosto dopo un viaggio di cinque giorni su un barcone con altri migranti, rimasti in balia delle onde senza cibo e acqua.

Il ricovero e il decesso

Le condizioni della bambina erano apparse subito gravi ed era stata trasportata in elisoccorso dal 118 a Palermo e ricoverata in rianimazione. Questa mattina è stata avviata la procedura per accertare la morte cerebrale.

I familiari non hanno dato l’assenso alla donazione degli organi. La mamma è assistita dall’associazione Medici senza frontiere con una psicologa e la mediatrice culturale e dalla responsabile dell’associazione Casa di Lucia.

