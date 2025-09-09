Lampedusa, proteste contro le tendopoli: tre nuove condanne

Emessi tre decreti penali dal giudice, i particolari

LAMPEDUSA – Il giudice ha emesso tre decreti penali di condanna per il coordinatore del movimento politico-culturale “Pelagie Mediterranee” Giacomo Sferlazzo; per l’ex sindaco di Lampedusa, attuale capo dell’opposizione, Salvatore Martello (Pd) e per un altro lampedusano accusati d’aver organizzato, il 16 e 17 settembre 2023, una manifestazione non autorizzata sotto il municipio dell’isola delle Pelagie.

Lampedusa, proteste e condanne

In quei giorni, i lampedusani preoccupati per l’arrivo di tende da utilizzare per l’accoglienza delle migliaia di migranti sbarcati erano scesi in strada, protestando.

Nei giorni scorsi per lo stesso fatto era stato condannato il vice sindaco Attilio Lucia (Lega). “Faremo ricorso, avvieremo una sottoscrizione per raccogliere i soldi necessari per le spese legali – ha spiegato Sferlazzo – . La comunità è scesa in piazza autonomamente, noi abbiamo espresso a livello politico quelle che erano le istanze della comunità”.