Lampedusa, quattro sbarchi: 84 persone approdano sull’isola

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Altri 73 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che i tre barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalla Guardia di finanza. A bordo c’erano 54, 45 e 15 tra tunisini, pakistani, siriani, egiziani ed eritrei. Il primo gruppo, a detta degli sbarcati, è salpato da Zwara, in Libia; gli altri due da Mahdia e Chraf, in Tunisia. Sono quattro gli sbarchi finora registrati oggi, per un totale di 84 persone. All’hotspot di contrada Imbriacola ci sono 176 ospiti.