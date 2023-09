Lampedusa, tensione all’hotspot. Il prete: “Qui è l’apocalisse” VIDEO

Al momento ci sono oltre 4500 migranti che si contendono cibo e acqua

1' DI LETTURA

PALERMO – “Qui è l’apocalisse”, ha detto il parroco di Lampedusa, don Carmelo Rizzo. Settemila migranti è un numero impossibile da gestire, nonostante l’impegno della Croce Rossa e dei volontari.

Basta vedere le immagini di ieri sera dello hotspot di contrada Imbriacola per capire che l’isola di Lampedusa è al collasso.

Al momento ci sono 4.500 migranti, si contendono cibo e acqua, aspettano una indicazione. Non ci sono più letti e si formano lunghe file davanti ai bagni.

Ci sono stati momenti di caos quando è iniziata la distribuzione dei viveri. Qualcuno ha cercato di accaparrarsi in fretta il sacchetto del cibo pensando che non bastasse per tutti. La situazione è tornata alla calma. Stessa cosa sul molo del porto, dove un cordone di finanzieri ha contenuto i migranti. Oggi è previsto un piano di trasferimenti in nave: 453 a Trapani, 480 ad Augusta, un migliaio a Catania.

Il video mostra ciò che don Carmelo ha descritto a parole: “La situazione è tragica, drammatica, apocalittica. A Lampedusa non si smaltisce nemmeno la spazzatura – ha detto – l’acqua per l’isola arriva dalla terraferma. La Croce Rossa ha scorte, ma se arrivano in 3.400 al giorno, tra di loro litigano. Siamo tutti in allerta e anche il vescovo è costernato”.