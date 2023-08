Lampedusa, venti sbarchi: 791 migranti approdano sull’isola

Oltre 2000 ospiti all'hotspot, si lavora ai trasferimenti

LAMPEDUSA – Notte di sbarchi a Lampedusa dove, dopo il soccorso di 20 barchini, sono approdati 791 migranti, fra cui donne e minori. Ad agganciare le carrette sono state le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza, ma anche i natanti di Open Arms, che hanno trasbordato 70 nordafricani.

A prestare soccorsi anche la Ong Astral che ha soccorso tre gruppi di 41, 51 e 42 migranti, lasciando alla deriva le imbarcazioni usate per i viaggi. Secondo quanto raccontato dai migranti, originari di Burkina Faso, Camerun, Nigeria, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Tunisia e Senegal, 17 traversate sono partite da Sfax, le altre da Sidi Man Sour, Monastir e Sidi Ahmed, in Tunisia. Ieri, sull’isola, in 24 ore, ci sono stati 38 sbarchi con un totale di 1.377 persone.

La situazione all’hotspot

Sono 2.200 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa. Su disposizione della Prefettura di Agrigento la polizia in mattinata trasferirà al porto 500 migranti che verranno imbarcati sul traghetto Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle. In serata, saranno invece circa 200 coloro che lasceranno la struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola e verranno trasferiti con il secondo traghetto che collega le isole Pelagie con Porto Empedocle. Ieri, con un volo Oim per Bari e con il traghetto Cossyra, erano stati complessivamente trasferite 370 persone.