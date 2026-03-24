L’Anm Palermo: l’esito del referendum ci richiama alla responsabilità

La nota della giunta esecutiva

PALERMO – “Il risultato del referendum è il frutto di una partecipazione ampia e consapevole, che ci richiama tutti a un rinnovato senso di responsabilità verso le istituzioni repubblicane. Il voto espresso in Sicilia – e in modo particolare nel distretto di Palermo – è stato molto importante. Questa terra conosce il valore della memoria dei tanti che hanno sacrificato la vita per la Giustizia”.

Lo scrive in una nota la giunta esecutiva dell’Associazione nazionale magistrati di Palermo commentando l’esito del voto referendario.

“Desideriamo ringraziare tutti coloro che si sono mobilitati e confrontati e, in particolare, i tanti giovani che ci danno speranza per il futuro. -prosegue -. Un sentito ringraziamento va anche ai Comitati per il No, che si sono spesi per difendere i principi costituzionali, e ai colleghi che in questi mesi sono stati oggetto di attacchi solo per aver fatto il proprio dovere”.

“L’afflusso massiccio ai seggi – conclude la nota – ci ricorda che la democrazia vive quando le persone decidono di farsene carico. Siamo consapevoli che la relazione con il corpo sociale è una ricchezza da custodire: l’ascolto, il dialogo e la presenza sui temi della giustizia continueranno a guidare il nostro impegno. La partecipazione vince. La Costituzione vive”.