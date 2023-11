L’annuncio della Procura: “Kimberly Bonvissuto è in Italia e sta bene”

La 20enne gelese si è allontanata in maniera volontaria

PALERMO – È In Italia e sta bene Kimberly Bonvissuto, la 20enne gelese scomparsa da Busto Arsizio (Varese) sette giorni fa. “All’esito delle indagini finora svolte e sulla base degli elementi verificati l’allontanamento di Kimberly è da ritenersi volontario e non causato da intimidazioni o minacce.

Per quanto constatato, almeno sino a qualche giorno fa, la ragazza è in territorio italiano e in buone condizioni di salute. La famiglia è stata informata di questi attuali sviluppi” dichiara in una nota il procuratore di Busto Arsizio, Carlo Nocerino.

È stato dunque un allontanamento volontario e, si legge in una nota diffusa dalla Procura, Kimberly si è allontanata “senza intimidazioni o minacce”. La Procura ha poi fatto sapere che si è trattato di una fuga d’amore, un amore maturato nella cerchia delle frequentazioni della 20enne e dei suoi famigliari. A questo punto per gli inquirenti si tratta di una questione privata, senza ipotesi di reato.

La ragazza era sparita lunedì scorso ed erano seguiti gli appelli di madre e padre che chiedevano alla figlia di contattarli. Dal momento della scomparsa il cellulare della 20enne è sempre risultato spento. Gli investigatori hanno ricostruito – senza rendere noto – il percorso fatto dalla 20enne dopo la scomparsa. I famigliari della ragazza, che hanno nominato un legale, al momento non rilasciano dichiarazioni.