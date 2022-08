"Condotte ingannevoli e aggressive"

1' DI LETTURA

ROMA – L’Antitrust ha sanzionato per 5 milioni UnipolSai Assicurazioni e Generali Italia per aver adottato, nella fase di liquidazione dei danni RC auto, una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del consumo. E parla di “condotte ingannevoli e aggressive”.

Le società “hanno reso difficoltoso per i clienti l’accesso al fascicolo del sinistro e hanno omesso informazioni rilevanti sull’ammontare del rimborso o sul suo rifiuto”.