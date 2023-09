La Cisl al governo regionale: “L’Ast indispensabile va rilanciata”

Il sindacato accende i riflettori sul tema dei trasporti

PALERMO – “L’Ast ha fatto fronte a molte delle emergenze scoppiate in questo periodo complesso, dal trasferimento dei passeggeri in seguito all’incendio all’aeroporto di Catania a quello dei migranti da Porto Empedocle verso altre destinazioni. Questo testimonia, ancora una volta, quanto questa azienda sia indispensabile e con grandi potenzialità non pienamente espresse”. A dirlo il segretario Giuseppe Cusimano (Felsa Cisl) che chiede al governo regionale di concretizzare il risanamento dell’Ast e rimarcano l’impegno e il senso del dovere degli autisti somministrati e del personale delle officine “che lavora a orario ridotto e ogni giorno garantisce il funzionamento dei mezzi, in condizioni di usura”. “L’Ast va messa in sicurezza e va data stabilità ai lavoratori, soprattutto ai somministrati che da anni operano nell’assoluta incertezza occupazionale”.

“Trasporti al centro dell’agenda”



“Il tema del trasporto pubblico – dichiara il segretario regionale Cisl Sicilia, Paolo Sanzaro – deve essere al centro dell’agenda politica regionale, dato che è un servizio fondamentale per il tessuto sociale, economico e produttivo dell’isola. Occorre che su questo l’esecutivo siciliano si confronti con le parti sociali, affrontando il futuro del settore e garantendo condizioni di lavoro, sicure, stabili e durature per tutto il personale”