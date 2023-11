L’Ars e la manovra da 600 milioni: le reazioni dei partiti

Le note dopo l'aula

PALERMO– L’Ars ha dato vita al Collegato ter con il maxi emendamento che distribuisce una lunga serie di finanziamenti a Comuni e associazioni, come abbiamo scritto. Ecco le reazioni della politica.

Catanzaro: “Pd coerente”

“Nel corso dell’esame del ‘collegato’ il gruppo Pd ha tenuto un comportamento coerente, abbandonando i lavori in commissione Bilancio nel momento in cui è stato violato l’accordo raggiunto in conferenza dei capigruppo, cioè quando è stata inserita la norma scandalo salva-ineleggibili ed i finanziamenti al territorio si sono trasformati in mance elettorali, anche da poche migliaia di euro”. Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars.

“Siamo tornati a discutere il testo – prosegue – dopo che la norma salva-ineleggibili è stata stralciata, così come avevamo chiesto, e dopo che i finanziamenti ai territori sono stati decisi con un metodo differente, cioè attraverso provvedimenti amministrativi evitando di trasformare l’aula parlamentare in un consiglio di quartiere che vota norme da poche migliaia di euro”.

Di Pasquale (Pd): “Senso di responsabilità”

“Nell’iter di approvazione del Collegato ter il Partito democratico ha dimostrato grande senso di responsabilità davanti a una manovra che avrebbe potuto utilizzare meglio i 600 milioni di euro messi a disposizione. Un contributo, il nostro, figlio anche della necessità di spendere queste risorse entro il 31 dicembre. Il giudizio complessivo resta negativo, ma nonostante tutto abbiamo messo questo governo nelle condizioni di lavorare”. Così il deputato del Pd all’Ars, Nello Dipasquale, nel corso del suo intervento in Aula. “Il giudizio è negativo perché questo ddl, per volere del governo e della maggioranza, non affronta tutta una serie di emergenze alle quali invece andavano date risposte – aggiunge Dipasquale -. Tanti piccoli micro-finanziamenti ma nessun ristoro, ad esempio, per i danni subiti in questi mesi dall’agricoltura, né risorse per i laboratori di analisi e, quindi, per i servizi resi ai cittadini. Al contrario, sono stati inseriti 70 milioni per una operazione sul patrimonio immobiliare sulla quale esprimiamo forti dubbi”. Dipasquale è poi tornato sullo stralcio della cosiddetta ‘norma salva-ineleggibili’ dal testo del maxi-emendamento al Collegato: “Una norma assurda che il Pd è riuscito a bloccare prima ancora che gli stessi deputati che l’avevano proposta, e poi votata, in commissione Bilancio tornassero sui loro passi chiedendone la cancellazione con una buona dose di ipocrisia”. Il deputato regionale del Pd ricostruisce così quanto accaduto in commissione Bilancio: “Quando ci siamo resi conto di cosa stavano per approvare, abbiamo abbandonato i lavori della commissione e ieri abbiamo posto lo stralcio di questa norma come condizione necessaria per potere andare avanti con l’esame del maxi emendamento. Abbiamo così ricevuto rassicurazioni dal presidente Galvagno, che ringrazio per la sua presa di posizione che ci ha garantito lo stralcio della norma”.

La Vardera: “Rivendico quei fondi”

“Sono felice che nonostante il mio voto contrario io possa rivendicare i fondi che arriveranno alla realtà di Biagio Conte, Speranza e Carità (150 mila euro), all’associazione La Casa di Giulio per l’acquisto di un camper che li aiuterà nella lotta contro il crack (80 mila euro) e all’associazione Telejato che all’interno di un bene confiscato alla mafia farà una scuola di giornalismo (20 mila euro). Io le somme che ho destinato le rivendico con orgoglio, ma quanti altri potranno farlo? Ho chiesto ai miei colleghi di uscire allo scoperto, ma in pochissimi l’hanno fatto. La politica non si fa con i selfie ma esprimendo voto contrario in aula”. Lo dice il deputato regionale Ismaele La Vardera, dopo aver votato no per la manovra finanziaria che riguarda il Collegato ter.