L’attacco di Progetto Palermo: “Dopo 8 mesi non esiste già la maggioranza”

“È un tutti contro tutti a caccia di poltrone per amici non eletti"

PALERMO – “A soli 8 mesi dal voto, la maggioranza che sostiene l’amministrazione comunale non esiste più, dilaniata da un ‘tutti contro tutti’ a caccia di poltrone per amici e non eletti. Lo abbiamo visto ancora una volta oggi in Aula dove per lo scontro interno al centrodestra sono saltati gli interventi programmati dell’Assessora Figuccia e dell’Assessore Falzone, da noi richiesti da tempo“. Lo affermano i consiglieri del gruppo Progetto Palermo.

“Ancora una volta quindi dovremo aspettare per sapere se e come l’amministrazione intenda fare una seria programmazione sugli impianti sportivi o se intenda perdere i fondi già assegnati – aggiungono -. Ancora una volta i cittadini e le cittadine dovranno aspettare di sapere quando finirà lo scempio delle file interminabili davanti alle postazioni decentrate per avere certificati e carte d’identità o se riconosceremo il diritto alla residenza anagrafica”.

“Tutto questo avviene perché la maggioranza antepone all’interesse collettivo il proprio tornaconto, che nei fatti si traduce nella spartizione del potere, posti nei CdA e vertici delle partecipate. – proseguono – Il sindaco Lagalla venga in aula a dire chiaramente se la sua maggioranza esiste ancora, altrimenti ne tragga le conseguenze politiche e amministrative“.