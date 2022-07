Laudicina e Lo Grasso i nuovi Campioni Siciliani di k2 metri 200

Un traguardo importante per la giovane squadra della Società Canottieri Marsala

ENNA – Al Lago Nicoletti, in provincia di Enna, si sono svolti i Campionati Regionali di Canoa 2022. La società Canottieri Marsala ha vinto con ben 5 podi e la vittoria assoluta nella categoria K2 metri 200 di Gabriele Laudicina e Gabriel Lo Grasso, che conquistano il titolo di campioni regionali.

Grande soddisfazione per gli ottimi risultati raggiunti da tutti i giovani canottieri della squadra, capitanata dall’istruttore Vincenzo Panicola. In particolare, sono saliti sul podio dei Campionati Regionali: Gabriel Lo Grasso, secondo nei metri 200 k1; Gabriele Laudicina, terzo nei metri 200 k1; Guardino Gabriele secondo posto metri 200 k1; Marco Carta e Gabriele Guardino secondo posto k2 metri 200; Pegno/Di Napoli/Lentini/Sirico secondo posto k4 metri 200.

Un traguardo importante per la giovane squadra della Società Canottieri Marsala, che si fa sempre più notare nel circuito regionale grazie ai meriti sportivi dei suoi atleti. Infine, altra settimana di allenamenti intensi per tutti i ragazzi, in vista del prossimo Campionato Italiano del Centro e Sud Italia, che si terrà nel weekend presso la diga Nicoletti.