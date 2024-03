Laura Fiorito, siracusana uccisa in Belize: il mistero e la solidarietà

La tragedia durante una vacanza con la famiglia

SIRACUSA- “Lei vivrà nei nostri cuori per sempre. Lei era il meglio che un uomo potesse desiderare e la migliore mamma del mondo. Ha portato gioia e felicità a così tante persone. Non ci sono lacrime che possano fermare il dolore che proviamo. Siamo sposati da oltre 20 anni e abbiamo creato tanti bei ricordi. Mi hai dato due bellissimi bambini, dono di Dio. Brillano TE. Continuerò a crescerli nel tuo spirito. Ci manchi tantissimo. Il pensiero che non possiamo più tenerti tra le braccia è un dolore indescrivibile”. Così Salvatore, sui social, ha detto addio a sua moglie Laura, siracusana di 43 anni, che ha perso la vita in quello che si preannuncia un complicato caso di cronaca nera.

La sparatoria e la morte

Laura Fiorito, secondo le tragiche notizie raccolte finora, è una delle due vittime della sparatoria, di cui ha dato resoconto la stampa locale, che si è verificata a Belmoplan, nel Belize, martedì scorso. La famiglia era lì in vacanza. Secondo il filmato di un’emittente locale, la donna è stata colpita mentre era al mercato centrale e stava consumando un gelato.

La raccolta fondi

Per il rimpatrio della salma in Italia, è stata avviata una raccolta fondi online per sostenere le ingenti spese “A nome personale e di tutta la comunità siracusana esprimo dolore per l’uccisione della nostra concittadina Laura Fiorito in Belize, specie se sarà confermata l’ipotesi di un delitto commesso da uno squilibrato subito arrestato. L’amministrazione comunale è pronta a fare la propria parte se arriveranno delle richieste dai familiari. Auspico che gli investigatori al più prestito facciano piena luce sui fatti”, ha detto il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.