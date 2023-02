Laura, originaria di Catania, travolta e uccisa da un’auto che andava a 150 Km/h

Da cinque anni lavorava nell'hinterland milanese. Morta assieme ad un'amica: la donna era di ritorno dalla sua festa di compleanno.

CATANIA. La notizia è stata riportata dalle principali testate giornalistiche nazionali. Laura Amato, catanese 54enne che da cinque anni lavorava nell’hinterland milanese è stata travolta e uccisa da un’auto che le è piombata addosso come un proiettile: la velocità accertata era di 150 chilometri orari.

La tragedia

Il dramma si è compiuto nella notte tra venerdì e sabato. Laura Amato tornava dalla festa del suo compleanno ed era a bordo della sua Lancia Ypsilon assieme ad un’amica mentre ritiravano il biglietto al casello della Milano-Ghisolfa. La vettura è stata centrata in pieno da una Lancia Musa alla cui guida c’era un cittadino italo-marocchino di 39 anni con doppia nazionalità e doppia patente: ferito, è stato trasportato all’ospedale San Carlo e non è in pericolo di morte. Estratto dalle lamiere, gli sarebbe stato trovato al polso un braccialetto di quelli adoperati negli ospedali al Pronto soccorso.