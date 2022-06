L’Avimecc Modica ha il suo nuovo palleggiatore, Pedro Luiz Putini

"Ho parlato con amici e mi hanno raccontato di una società seria, ma anche giocando a Modica ho visto quanto pubblico ci sia"

MODICA – Primo rinforzo in casa Avimecc Volley Modica, la formazione della Contea ufficializza l’arrivo di Luiz Pedro Putini da Aversa. Un uomo di grande esperienza per D’Amico, che potrà contare sul suo nuovo Palleggiatore come un uomo che conosce già la categoria e che lo scorso anno ha accompagnato la sua formazione in vetta al Girone Blu.

Putini vanta presenze nella A spagnola con la maglia dell’Elvira Voleibol Club, in A2 con la Synergy Mondovì e, come detto in precedenza, in A3 con Aversa nella scorsa stagione. La società, nella figura di Luca Leocata, aveva annunciato la voglia di puntare su uomini di esperienza e questo colpo sembra rispondere al profilo cercato.

Dal canto suo Putini ha raccontato: “Sono stato convinto dall’ambizione della società di crescere ogni anno. Ho parlato con amici e mi hanno raccontato di una società seria, ma anche giocando a Modica ho visto quanto pubblico ci sia al palazzetto e quanto sia difficile affrontare questa squadra in casa”.

Su D’Amico dice: “Non ho ancora parlato con D’Amico, in questa settimana mi sentirò con il preparatore atletico per iniziare a pensare al lavoro da fare in vista della prossima stagione”

Sulle ambizioni: “Mi aspetto di fare un passo in più rispetto allo scorso anno, la squadra è arrivata ai playoff uscendo al primo turno e spero di poter aiutare tutti a rincorrere traguardi più alti. Quello che sarà lo dirà il campo”.