Lavori a Enna, il post di Schifani. La precisazione di Lombardo

Piazza Valverde, le rivendicazioni dei due politici

PALERMO – In un post su Fb il governatore Renato Schifani dà la notizia che “sono iniziati ieri i lavori di riqualificazione di piazza Valverde a Enna, per un importo di 380 mila euro finanziati dalla Regione siciliana”.

Lavori a Enna, il post di Schifan

Aggiunge Schifani: “Ci siamo spesi per questo intervento che terminerà a inizio 2026 e di cui abbiamo più volte parlato con Luisa Lantieri e gli altri deputati della zona. Questi lavori sono soltanto un segno tra tanti, antecedenti e futuri, di attenzione ai segnali che arrivano dai territori da parte del governo Schifani”.

Poco dopo interviene Raffaele Lombardo, leader del Mpa, con una precisazione. “Una breve, doverosa integrazione alla notizia data dal presidente Schifani sul finanziamento per la riqualificazione della piazza Valverde di Enna per 380 mila euro di cui ha discusso con Lantieri. La risorsa si deve a un emendamento alla finanziaria che il Mpa si è intestato su spinta di Francesco Colianni, oggi assessore regionale e dell’intero gruppo Mpa in consiglio comunale”.