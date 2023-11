Lavori lungo l’A29, chiusa la rampa per l’aeroporto di Birgi

Saranno eseguiti interventi di pavimentazione

Da domani, e fino a sabato 11 novembre, saranno eseguiti gli interventi di pavimentazione su una delle rampe di connessione tra l’autostrada A29 direzione “Alcamo-Trapani” e la sua diramazione per l’aeroporto di Birgi, denominata A29dir/A.

Sarà interdetta alla circolazione la rampa normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Trapani e diretti in aeroporto. I veicoli interessati a questo itinerario dovranno proseguire in direzione Alcamo sino allo svincolo di Dattilo e reimmettersi in autostrada sulla carreggiata in direzione Trapani, dove troveranno fruibile la rampa di uscita verso l’aeroporto. L’itinerario alternativo genererà un ritardo sui tempi di percorrenza di circa dieci minuti.