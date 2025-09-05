 Acqua, lavori all'acquedotto Ancipa: stop erogazione in 12 comuni
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Lavori nell’acquedotto Ancipa basso, stop all’acqua in 12 comuni

L'annuncio di Siciliacque
L'INTERVENTO
di
1 min di lettura

PALERMO – Il 10 settembre Siciliacque eseguirà i lavori di collegamento del nuovo tratto di condotta dell’acquedotto Ancipa basso, realizzato in contrada Valle degli Ulivi, a Troina (Enna). La nuova tubazione in acciaio, della lunghezza di 220 metri, rientra nel piano delle manutenzioni straordinarie per il miglioramento dell’infrastruttura e del servizio nei Comuni della provincia di Enna e Caltanissetta alimentati dall’acquedotto Ancipa-Blufi. Contemporaneamente verranno effettuate alcune riparazioni che porteranno ulteriore beneficio al sistema idrico di sovrambito.

Le interruzioni idriche

Per eseguire gli interventi sarà necessario sospendere temporaneamente l’esercizio dell’acquedotto Ancipa a partire dalle 5 di mercoledì. La sospensione del servizio interesserà otto Comuni della provincia di Enna (Aidone, Agira, Barrafranca, Calascibetta, Gagliano Castelferrato, Enna, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe), tre del Nisseno (Caltanissetta, San Cataldo, Mazzarino) e uno dell’Agrigentino (Licata), più i Consorzi di Bonifica di Caltanissetta ed Enna e l’Asi di Enna. Il ripristino delle normali forniture avverrà progressivamente a partire dalle 3 di venerdì 12 settembre.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI