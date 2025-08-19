Lavori sulla Palermo-Mazara del Vallo: come cambia la viabilità

PALERMO – A partire dal 1° settembre, lungo la carreggiata in direzione Mazzara del Vallo dell’autostrada A29, uscendo sulla rampa dello svincolo di Carini posta fra i km 7,500 e 7,600, non sarà più possibile immettersi tramite svolta a sinistra sulla via lungomare Cristoforo Colombo del Comune di Carini.
Lavori sulla Palermo-Mazara del Vallo
“Anas ha adottato tale provvedimento – scrive la società di gestione – al fine di elevare i livelli di sicurezza della rampa attraverso l’eliminazione dell’interferenza presente all’interno dello svincolo di Carini all’altezza della via lungomare Cristoforo Colombo. Inoltre, la nuova viabilità permetterà di limitare le code per gli utenti che precedentemente uscivano dall’autostrada per immettersi nello svincolo”.
“Gli utenti provenienti da Palermo e diretti in via lungomare Cristoforo Colombo non potranno svoltare a sinistra, ma dovranno percorrere la rampa fino alla rotatoria, reimmettersi sulla rampa in direzione Mazara del Vallo per poi svoltare a destra. Tale manovra – conclude Anas – non avrà un impatto significativo rispetto ai precedenti tempi di percorrenza”.