Catania, in gara lavori per la rampa della Strada statale 121

Schifani: “Intervento strategico per sicurezza e viabilità nel territorio”

CATANIA – Vanno in gara i lavori di messa in sicurezza della rampa di uscita dalla strada statale 121 Paternò-Catania, nel territorio di Misterbianco, chiusa dal dicembre 2020 a causa di un cedimento del terreno.

L’intervento della Regione Siciliana

L’intervento è finanziato dalla Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione Siciliana. Il bando, pubblicato dagli uffici guidati da Sergio Tumminello, prevede un importo a base d’asta di 1,1 milioni di euro, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 13 maggio.

“Interveniamo per ripristinare la piena e sicura funzionalità di una strada strategica per il comprensorio, a salvaguardia della pubblica incolumità – ha dichiarato il presidente della Regione, Renato Schifani –. Una vera riqualificazione del territorio non può prescindere da collegamenti viari adeguati”.

I lavori

I lavori riguarderanno un tratto di circa 340 metri e puntano al consolidamento geotecnico della rampa, anche attraverso sistemi di gestione delle acque superficiali e la realizzazione di paratie di pali lungo il margine della carreggiata. Particolare attenzione sarà rivolta a un segmento di circa 65 metri, dove i fenomeni franosi hanno provocato gravi danni strutturali.

Previsti inoltre interventi sui canali di scolo sotterranei e la costruzione di una parete in cemento armato per il contenimento delle acque, con l’obiettivo di mitigare il rischio idrogeologico e ripristinare la piena funzionalità dell’arteria.