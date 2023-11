Lavori sul ponte Corleone, gli operai si ‘spostano’ sulla corsia centrale

Le opere dovrebbero essere concluse entro il 30 novembre

1' DI LETTURA

PALERMO – Proseguono i lavori sul ponte Corleone, in direzione Catania. Questa volta, dopo la corsia di destra della carreggiata in direzione Catania, ad essere manutenuta sarà la corsia sinistra ma sempre in direzione Catania. L’ordinanza numero 1486, che resta valida fino al 30 novembre e, comunque fino a cessate esigenze, garantisce il traffico dei veicoli leggeri (fino a 7,5 tonnellate) sulla corsia lato valle e di quelli pesanti (max 44 t) sulla corsia lato monte.

È previsto il divieto di transito ai mezzi pesanti nella complanare in direzione Catania, a partire dalla Casa circondariale Pagliarelli sino al varco di accesso lato Baby Luna.

I lavori riguarderanno la strutta in cemento armato oltre altri interventi già programmati come quelli sui giunti.

Le opere rallenteranno, come purtroppo spesso accade, il traffico veicolare lungo l’arteria che è una delle più trafficate d’Italia.