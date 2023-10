Palermo, lavori sul ponte Corleone: lunghe code e caos

Restringimenti nella corsia in direzione Catania

PALERMO – Proseguono i lavori sul ponte Corleone, in direzione Catania, e tornano i disagi per gli automobilisti che si vedono costretti a rimanere incolonnati e intrappolati nelle loro auto. La fine dei lavori, però, non si vedrà a breve, questo perché almeno fino al 7 novembre si procederà su una sola corsia. Al momento le opere stanno interessando la corsia di destra e il marciapiede, poi la corsia centrale e infine la corsia di sinistra e l’aiuola spartitraffico.

I lavori eseguiti in questi giorni sono di rinforzo e impermeabilizzazione della soletta, il rifacimento giunti di dilatazione e della pavimentazione, l’installazione di barriere di sicurezza a norma e il risanamento dell’attuale marciapiedi.

Naturalmente, con il restringimento della carreggiata il traffico ne risente e di conseguenza si creano notevoli incolonnamenti, che stanno creando disagi a chi si dirige verso Catania.